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日月光投控接班新布局 張虔生長女張淡堯獲提名董事候選人

2025/05/13 19:24

日月光投控（3711）公告將在今年6月25日股東會中補選一名董事。（記者洪友芳攝）日月光投控（3711）公告將在今年6月25日股東會中補選一名董事。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）公告將在今年6月25日股東會中補選一名董事，提名日月光董事長張虔生長女張淡堯為日月光投控董事候選人；市場解讀，張淡堯將進入日月光投控決策核心，列為家族第二代接班梯隊的重要成員。

日月光董事長張虔生長女張淡堯去年接任日月光半導體、環旭電子等法人董事，近日首度獲提名日月光投控董事，遞補張虔生之子張能傑在今年初逝世後遺留的缺額。

張淡堯現年50歲，畢業美國哥倫比亞大學，多才多藝，職涯橫跨時尚、金融、藝術與媒體領域。媒體曾報導，她是美國知名飲食文化節目《Lucky Chow》的主持人與製作人，並創立LUCKYRICE公司，長年推廣亞洲飲食文化。

此外，張虔生次女張淡寧，長期負責日月光文教與永續基金，她的夫婿唐瑞文先前是日月光半導體副董事長，目前是日月光投控採購長，張淡堯、張淡寧與夫婿唐瑞文，三人在集團皆扮演關鍵角色。

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