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美中誰先低頭？3週前「地下秘密會議」給出答案

2025/05/13 14:33

美國與中國已達成協議，雙方同步下調關稅。（示意圖，美聯社）美國與中國已達成協議，雙方同步下調關稅。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國達成協議，雙方同步下調關稅，休戰為期90天。外媒披露內幕，三週前在國際貨幣基金組織總部的地下室秘密會議，是促成美中瑞士日內瓦經貿會談的關鍵，而法國外貿銀行Natixis亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）認為，美國先退縮了。

據英國《金融時報》報導，首次打破美中貿易僵局的會議於近三週前在國際貨幣基金組織（IMF）總部地下室秘密舉行，該會議極度保密。

據知情人士透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當時參加IMF春季會議，與中國財政部長藍佛安會面，討論兩國幾乎停滯的貿易往來。這場會面是美國總統川普上任以來，美中高層官員首次面對面會談，也為後來在日內瓦達成的協議鋪平道路。

儘管美中雙方原本都聲稱已做好長期抗戰準備，但這次停火比外界預期來得更快、更容易。談判的關鍵問題在於「究竟是誰先退讓？」報導提及，部分經濟學家認為，美國在加徵關稅時手段過於激烈、過於倉促，反而傷到自己。法國興業銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）表示「是美國先眨眼了。他們以為關稅可以無限上調而不會自傷，但事實證明不是這樣。」

艾西亞認為，美中雙方都曾認為對方更容易受到關稅衝擊，但這次雙方在日內瓦迅速解除關稅，顯示兩國都受到嚴重經濟壓力。一方面，中國面臨工人失業危機，另一方面，美國消費者則面臨通膨上升與貨架空空的困境。華盛頓智庫「捍衛民主基金會」的資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，協議快速達成非常「驚人」，顯示「雙方的經濟壓力其實比表面上承認的更大」。

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