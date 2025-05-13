「世界的龜山」易主！夏普砍液晶面板業務喊賣廠 鴻海出手了

日本夏普（Sharp）把三重縣龜山市的龜山第2工廠出售給台灣鴻海。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本夏普（Sharp）負責生產液晶面板、位於三重縣龜山市的龜山工廠，曾以生產高品質液晶面板聞名，被譽為「世界的龜山」風靡全球，但由於中國企業量產導致面板價格下跌，獲利能力下降，現將把其中的第2工廠出售給台灣鴻海（2317），希望藉由出售這座運轉率較低的工廠，減少虧損並逐步邁向盈餘。

《共同社》等日媒報導，根據公告，夏普將在明（2026）年8月前，將生產智慧型手機、平板電腦，與筆記型電腦使用的中小尺寸液晶面板的龜山第2工廠將出售給鴻海，根據日媒《NHK》報導，出售價格等細節將在未來的討論中決定。

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《NHK》指出，龜山第1工廠將轉為生產汽車，智慧型手機的生產將集中在石川縣白山市工廠。

此次夏普出售的第2工廠因運轉率低於第1工廠，去年6月產能已下調至原本的約8成，夏普希望藉由出售這座運轉率較低的大樓，減少虧損並逐步邁向盈餘。

液晶面板業務低迷，讓夏普到2024年為止，持續下調產能，在截至2024年3月的兩年內，累計虧損高達4100億日圓（約新台幣850億元）。

為重振經營，夏普去年8月已全面停止大阪堺工廠的大型液晶面板生產，象徵日本電視液晶面板生產正式走入歷史。然而，在去年10月至12月期間，夏普的液晶面板業務仍有48億日圓虧損。

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