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台彩端午加碼來了 包牌中獎率出爐

2025/05/13 11:22

台彩總經理謝志宏（左）表示，去年端午加碼大樂透100萬獎項共開出103注，其中包牌中獎占20.4%。 （記者鄭琪芳攝）台彩總經理謝志宏（左）表示，去年端午加碼大樂透100萬獎項共開出103注，其中包牌中獎占20.4%。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司今宣布端午加碼4億元，其中大樂透自5月20日起加開「100組100萬元」。台彩總經理謝志宏表示，去年端午加碼大樂透100萬獎項共開出103注，單張購買金額593.5元，其中包牌中獎占20.4%，包牌方式以「7連碰」最為普遍；至於100萬獎項分布，以新北市16.5%居冠、高雄市15.5%次之、台中市14.6%排第3。

台灣彩券公司今日宣布端午加碼活動，3款人氣遊戲接力登場，加碼總獎金4億元，其中大樂透自5月20日起加開「100組100萬元」，BINGO BINGO賓果賓果5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天，其中「超級獎號」為上市以來首次加碼；39樂合彩6月9日起連續20期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，加碼期數史上最長。

謝志宏表示，大樂透率先自5月20日起加開「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可以獲得100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月4日為止。

根據台彩統計，今年截至4月底止，公益彩券銷售金額共944.5億元、年增12.8%，其中電腦型彩券銷售金額342.8億元、年增40.5%，刮刮樂銷售金額601.7億元、年增1.4%。謝志宏表示，預估端午加碼期間，電腦型彩券銷售金額可增加16億元。

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