川普兒子比特幣採礦業務將「借殼上市」

川普家族的加密貨幣事業規模將進一步擴大。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的兒子所支持的比特幣採礦公司將與一間上市公司合併，打算在美國交易所掛牌買賣。外媒指出，透過「借殼上市」，川普家族的加密貨幣王國規模將進一步擴大。

根據公告，川普總統的長子唐納（Donald Trump Jr.）及次子艾瑞克（Eric Trump）所控制的American Bitcoin，將與在納斯達克市場掛牌的Gryphon Digital Mining合併，該筆交易預期在第三季內完成，屆時Gryphon的交易代號將更改為ABTC。

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外媒指出，川普總統的2名兒子將持有新公司的98%股權。消息曝光後，Gryphon週一股價一度急升逾4.6倍。

據報導，American Bitcoin成立於今年3月，專注於比特幣挖礦及戰略性比特幣儲備業務，這家公司的前身為American Data Centers，是由川普家族成員在內的投資人共同創立，目前由艾瑞克擔任策略長（CSO），並由原董事會和管理團隊領導。

川普重返白宮後，表明推動加密貨幣發展，令到美國成為加密貨幣之都；與此同時，川普家族也擴充加密貨幣業務，包括發行迷因幣$TRUMP。

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