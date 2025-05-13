「關稅人」川普發威！美國4月關稅收入揭曉 創下史上新高

隨著美國總統川普發起的貿易戰開始產生效果，美國關稅收入在4月份創下歷史新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週一（12日）公布，隨著美國總統川普發起的貿易戰開始產生效果，美國關稅收入在4月份創下歷史新高，4月收取的關稅金額達到163億美元，比3月的87.5億美元大增約86%，也比去年同期的71億美元多出一倍以上。這使得美國今年以來的關稅總收入，來到633億美元，較2024年同期成長超過18%。

《CNBC》報導，川普自4月2日起對美國進口商品全面加徵10%的關稅，這是在他先前針對部分商品課徵關稅的基礎上再加碼。有鑑於美國仍面臨龐大的預算赤字，關稅收入的大幅增加，在一定程度上幫助縮小了4月份的財政缺口。

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不過由於所得稅申報期限落在當月中旬，所以4月是美國財政部出現盈餘的月份。4月份的預算盈餘達到2584億美元，年增23%。這使得本財政年度截至目前的赤字總額縮小至1.05兆美元，可是仍比去年同期高出13%。

按年度比較來看，4月的政府收入比2024年同期增加了10%，支出則減少4%。今年以來，收入成長了5%，但支出則增加了9%。

此外，高利率仍對美國政府預算造成沉重壓力。美國4月36.2兆美元國債的淨利息支出達到890億美元，僅次於社會安全支出，為各項開支中的第2高。自本財政年度開始以來，淨利息支出已達到5790億美元，同樣為第2大開支項目。

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