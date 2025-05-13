晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「關稅人」川普發威！美國4月關稅收入揭曉 創下史上新高

2025/05/13 10:00

隨著美國總統川普發起的貿易戰開始產生效果，美國關稅收入在4月份創下歷史新高。（彭博）隨著美國總統川普發起的貿易戰開始產生效果，美國關稅收入在4月份創下歷史新高。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週一（12日）公布，隨著美國總統川普發起的貿易戰開始產生效果，美國關稅收入在4月份創下歷史新高，4月收取的關稅金額達到163億美元，比3月的87.5億美元大增約86%，也比去年同期的71億美元多出一倍以上。這使得美國今年以來的關稅總收入，來到633億美元，較2024年同期成長超過18%。

《CNBC》報導，川普自4月2日起對美國進口商品全面加徵10%的關稅，這是在他先前針對部分商品課徵關稅的基礎上再加碼。有鑑於美國仍面臨龐大的預算赤字，關稅收入的大幅增加，在一定程度上幫助縮小了4月份的財政缺口。

不過由於所得稅申報期限落在當月中旬，所以4月是美國財政部出現盈餘的月份。4月份的預算盈餘達到2584億美元，年增23%。這使得本財政年度截至目前的赤字總額縮小至1.05兆美元，可是仍比去年同期高出13%。

按年度比較來看，4月的政府收入比2024年同期增加了10%，支出則減少4%。今年以來，收入成長了5%，但支出則增加了9%。

此外，高利率仍對美國政府預算造成沉重壓力。美國4月36.2兆美元國債的淨利息支出達到890億美元，僅次於社會安全支出，為各項開支中的第2高。自本財政年度開始以來，淨利息支出已達到5790億美元，同樣為第2大開支項目。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財