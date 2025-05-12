光寶科董事長4月設質4952張 設質比例達99.99％

電源供應器廠光寶科董事長宋明峰4月新增的設定質權股數共計4952張，設質股數佔持股比例99.99%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕投資市場向來關切上市櫃企業內部人持股異動情形，電源供應器廠光寶科（2301）最新上傳4月事後申報表，當中顯示董事長宋明峰單月新增的設定質權股數共計4952張，以當月平均收盤價88.12元計算，市值約為4.36億元，設質股數佔持股比例99.99%。

根據公開資訊觀測站最新數據，宋明峰選任當時持有的公司股數共計1萬2120張287股，截至今年3月實際持有股數為1萬7072張873股，當月累計設質1萬2120張287股，歷經4月新增設質4952張之後，實際持股總數不變，累計設質總數達到1萬7072張287股。

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根據證交所與櫃買中心發行的上市、上櫃及興櫃公司董監事法規宣導手冊，依照證券交易法第25條第4項規定，公開發行股票公司內部人持有的股票設定質權者，出質人應即通知公司；公司應於其質權設定後5日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告。

所謂設質意即公司內部人將股票抵押給銀行以換取，倘若設質期限到期時，出質人尚無法歸還所借金額，銀行將獲得股票的處分權。市場一般見解認為，設質意味著對現金存在需求，但並不全然代表公司營運狀況的好壞。對於董事長本人設質情形，光寶科不予置評，僅為宋明峰個人財務規劃。

對於董事長本人設質情形，光寶科不予置評，僅為宋明峰個人財務規劃。（圖取自公開資料觀測站）

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