新台幣小貶收30.316元 外資買超166億

今天下午美中聯合聲明出爐，激勵亞幣表現，新台幣尾盤翻貶收在最低30.316元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕上星期新台幣升勢強勁，不過，受到美中兩國貿易談判進展順利，激勵美元指數強勢走高，新台幣隨亞幣走弱，今日收盤收在30.316元，小貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額17.475億美元。

回顧新台幣走勢，升勢猛烈使得上週累計仍升值7.56角或2.49%。

請繼續往下閱讀...

新台幣兌美元今天開盤價為在台股勁揚、熱錢流入雙引擎助攻下，匯價突破30.2元，最高升抵30.185元，不過，下午美中聯合聲明出爐，激勵美元及人民幣表現，新台幣匯率走勢受抑，尾盤翻貶收在最低30.316元。

根據統計，新台幣兌美元今天開盤價為30.29元，外匯交易員表示，受到台股大漲及外資熱錢湧入之影響，新台幣最高一度升至30.185元；不過，過了中午後，匯率態勢丕變，新台幣走勢受到壓力，尾盤由升值翻貶，收在最低的30.316元。

不過，由於熱錢湧入，外資昨日大舉買超金額達166.18億元，成為大盤上漲的主力攻勢。

外資主管表示，市場普遍對美中貿易戰的暫時性休兵，持正面態度，至少是一個好的發展，所以，外資法人也看好買超台股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法