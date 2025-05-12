美中關稅各減115％ 黃崇仁：這對市場是一大鼓舞

美中初步達成關稅協議，力積電（6770）董事長黃崇仁今受訪指出，這對市場是很大的鼓舞，最重要的是美中之間的貿易戰得到一個喘息的機會。（力積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美中初步達成關稅協議，力積電（6770）董事長黃崇仁今受訪指出，這對市場是很大的鼓舞，最重要的是美中之間的貿易戰得到一個喘息的機會；對於後續會有半導體晶片關稅的問題，黃崇仁認為川普就是「喊一喊」、「嚇嚇你」，更不可能將台灣當成美中談判的交換條件。

美國與中國結束在瑞士日內瓦的貿易談判，並於今（12）日發布共同聲明，宣布雙方暫停互徵部分關稅90天。根據聲明顯示，5月14日以前，美國川普政府對中國課徵的145％關稅將降至30％，中國對美國商品課徵的125％關稅將降至10％，等於對等關稅各減115%。

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力積電今舉行「3D AI半導體解決方案」記者會，黃崇仁受訪表示，美國不能不從中國輸入品，中國則有其他國家取代美國的輸入品，雙方調降關稅，代表都能接受，也互不吃虧，因雙方不能沒有貿易往來，達成協議對市場是很大的鼓舞，最重要的是，美中之間的貿易戰得到一個喘息的機會，兩國可開始回復到進行貿易的階段。

對於川普政府揚言要課半導體晶片關稅，黃崇仁直指那是「喊一喊」、「嚇嚇你」，台灣直接賣美國晶片很少，只有台積電這樣的大公司才有，小公司包括力積電並沒有賣到美國，無須在意，川普就是不爽台積電這麼偉大的公司，連美國的英特爾都打輸。關稅戰需考量美元的匯率、股市、債券利息等。

他認為，美國對中國的晶片關稅若課較高，很多將會轉到台灣或限制使用，台灣在美中貿易戰當中，或許可佔到一些便宜。此外，半導體公司有很多設備是進口，台幣升值，匯率對公司有影響但不嚴重，機械業等傳統產業受影響較大。

美中兩國談判，台灣會不會變成一個條件交換得的籌碼？黃崇仁認為，經濟就是經濟，美國不可能將台灣當成美中談判的交換條件，只要台灣維持經貿的關係，對台灣會是安全的，因為經貿不能破壞。

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