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黃金慘崩！暴跌「主因」曝光

2025/05/13 08:44

黃金價格週一（12日）下挫3%。（彭博資料照）黃金價格週一（12日）下挫3%。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（12日）下挫3%，主因是美國和中國發表聯合聲明，宣布大幅調降對彼此商品課徵的關稅後，市場的避險情緒逐漸升溫。

紐約黃金期貨下跌3.5%至每盎司3228美元；黃金現貨價下跌3%，報每盎司3225.28美元，黃金曾在上個月觸及3500.05美元的歷史紀錄。

《路透》報導，BullionVault 研究主管艾許（Adrian Ash）說：「上月黃金因白宮釋出的混亂消息而狂漲，讓黃金面對川普的出爾反爾時特別脆弱，現在氣氛變得更加充滿希望，黃金可能有機會在這種樂觀情緒受挫時，找到上漲的動力。」

美中聯合聲明指出，美國將把今年4月對中國商品加徵的關稅從145%降到30%，中國對美國商品加徵的關稅從125%降到10%，新措施的有效期為90天。

美中達成臨時關稅協議後，美元飆升到1個多月的高點，全球股市強力反彈。

交易員靜待本週二公布的美國消費者物價指數（CPI），以研判聯準會（Fed）的政策走向。本週其他關鍵數據包括生產者物價指數（PPI）和零售銷售。

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