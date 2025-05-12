黃仁勳在美中奔走找解套 輝達GPU價格全線喊漲

輝達執行長黃仁勳一直在美國和中國間來回奔走，尋求盡量減少關稅影響的解套方式，而為保持穩定的盈利能力，輝達最近提高幾乎所有產品的官方售價。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒tomshardware報導，根據台灣digitimes新報告稱，輝達近期已上調幾乎所有產品的官方價格，以應對關稅和製造成本飆升對其業務的影響，其中游戲顯示卡價格上漲5%至10%，而AI GPU價格上漲高達15%；而關稅和台積電漲價的影響則已波及零售商。

輝達正面臨多重危機，包括因AI晶片出口限制，包括禁止向中國銷售其H20晶片而導致季度收益損失55億美元。首席執行長黃仁勳一直在美國和中國之間來回奔走，尋求解套方案，以盡量減少關稅的影響，而為保持穩定的盈利能力，輝達最近提高幾乎所有產品的官方價格，並允許其合作夥伴相應地提高價格。

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報導稱，在AI晶片禁令之後，RTX 5090價格進一步上漲，一夜之間從約9萬元新台幣飆升至10萬元，其他RTX 50系列顯示卡的價格也上漲了5-10％，並提高其H200和B200晶片的價格，伺服器供應商也相應提高了價格，最高可達15%。

供應鏈消息人士透露，由於Blackwell晶片生產轉移到台積電美國工廠，導致生產、材料和物流價格大幅上漲，加劇了價格上漲。

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