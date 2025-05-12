台幣狂升帶動外幣開戶創新高 換匯讓利高利存款紛出籠

LINE Bank是全台少數非外匯交易時間可立即匯達美國的銀行，並提供存戶進APP即時查看匯款進度。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕上週台幣瘋狂升值，吸引民眾搶買美元，更帶動純網銀的外幣帳戶開戶數跟著狂飆，純網銀LINE Bank今日宣布，將於15日推出美元夜間換匯讓利4分的單日優惠；凱基銀行則再推短天期美元高利定存，6個月期最高年利率5%。

上週1台幣兌美元大幅升值，引發全臺換匯熱潮，根據LINE Bank統計，單日外幣開戶人數創下平日15倍新高，推出外匯業務滿一週年的LINE Bank，平日就不定時推出「美元快閃優匯」活動，一般在台北匯市交易時間最高讓利3.5分，此次LINE Bank首度舉辦夜間「美元換匯讓利4分」快閃活動，將於5月15日晚間20點至24點限時提供。

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LINE Bank表示，本次「美元換匯讓利4分」快閃活動，只要開戶就有資格，不必排隊搶名額，讓白天上班忙碌的上班族，也可在晚上換到好匯價。換匯後若暫時沒有花用需求，也提供不限新資金、無門檻的美元高利定存，1至12個月存期、最高年利率4%。若有美元匯出需求，手續費每筆僅收新臺幣150元。

針對近期美元匯率波動，凱基銀行若有資產配置或旅遊等需求的民眾，可逢低布局美元，並搭配美元高利定存。該行近期提供3個月、6個月期，最高年利率5%的高利定存方案，民眾可以依照自己的理財需求，選擇需要的天期進行資產配置，穩健創造收益。

永豐銀行即日起至6月30日，也推出外幣定存優惠，美元部分，1萬元以上新資金可臨櫃申辦3個月期定存年利率4.5%。透過網路銀行、行動銀行或DAWHO APP、臨櫃及語音等管道，美元6個月期定存年利率3.28%。

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