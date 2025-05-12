名師解盤》黃文清：短期有機會續彈 中期看對等關稅協議跟半導體關稅

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

由於中美貿易談判取得很好的一個初步的共識，那也看得到整個上週的市場延續英美談判達成協議之後，尤其這個中美談判達成協議，對於今天的亞股造成一定程度的激勵的效果。台股直接跳空，來嘗試回補4月7號的這個跳空缺口，大約高點在21235點，今天是相當的接近，後面當然有機會把整個缺口給回補。

所以從這一波低點彈升的這個速度來說的話，相當的快，那麼重啟整個對等關稅談判的一個正面的利多，尤其在４月9日指數回測17300點的融資餘額是有效明顯減肥，籌碼相對比較輕的情況之下，也造就這一波大家在看這彈升的速度相當的快。

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後市來看，回補缺口之後，其實指數還是有可能會出現震盪，畢竟跟台灣密切相關的半導體關稅的這個議題，還在發酵當中，後續整體的這個稅率到底課徵的幅度是怎樣、範圍是怎樣，後面其實對於這些廠商營運的狀況仍舊巨有重大影響的情況之下，其實反彈到一定高點之後，仍舊會呈現這個區間整理。

第2個的話是，對等關稅的談判也開始進入深水區，因為整個亞洲區這邊的一個談判進程持續的過程當中，能夠達成什麼樣比較好的協議，什麼樣的一個稅率的降低，才能夠符合市場現在已經回到4月7號對等關稅缺口的影響，這個其實就有賴於快速達成跟大幅度降低。

但是，能不能夠達成，看起來難度也相對比較高。所以，到最後的協議的狀況，跟目前市場越來越高的指數位置的預期，能不能夠比較沒有落差，這個其實是關注的焦點。所以整個大盤來說，短線持續的彈升，我們認為有機會，但中期來說，還要看對等關稅協議跟半導體關稅的狀況。

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