安集首季虧損0.09元 力拼 4大業務重回獲利軌道

安集首季虧損0.09元，力拼4大業務重回獲利軌道。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能模組廠安集科技（6477）今日公告財報， 因進口模組價格競爭，及客戶案場施工延遲致營收仍未明顯上升，安集首季呈現小虧、每股虧損0.09元；不過，安集也表示，太陽能電廠建置容量仍穩定成長中，預計年底可以達到128M，同時今年力拼包括海上型模組、光電建材模組、金屬3D列印、無人載具零組件等4大業務重回獲利軌道。

安集指出，展望今年一般模組市場預計將較去年好轉，但恐仍無法恢復2-3年前的盛況，所以今年也將開發國外模組市場，同時為解決陸上光電建置限制、增加綠能容量，再加上技術之突破，搭配旭東環保設計的浮台結構，成功開發海上型模組，目前示範場域已興建完成，未來成長潛力可期。

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此外，自去年開始安集也即與日本大學教授合作開發，預計6月完成VPC認證，第三季開始小量試產，初期提供示範案場建置使用，因屬光電結合建材性能優越，已陸續接到客戶詢問。

至於3D金屬與複合材料列印事業方面，安集最大股東欽揚科技去年成功開發出MIT金屬3D列印機，使集團一條龍優勢更加確立，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，成功建立非紅供應鏈，除美國無人機公司的重要零部件持續放量外，也受美國客戶要求開發3D複合材料列印技術（SLS），目前已進行試產，力拼今年3D列印部門營收，可以成長三倍以上。

至於無人載具零組件事業，安集也說，去年以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，已推出一系列產品包含飛控系統、無刷馬達、電子調速器、遙控器、充電器、模擬器等，適用於消費型、工業型以及軍用等多元市場應用，透過在地生產模式，不僅提升供應鏈效率、強化品質控管並即時修正問題，提供更彈性的客製化服務；同時，集翔於安集新廠區，檢驗儀器及生產組裝線也接近完成，將於下半年開始試產。

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