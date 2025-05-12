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泓德能源加速澳洲投資 儲能案場8月併網、光儲案場動工

2025/05/12 14:46

泓德能源加速澳洲投資，南澳Templers儲能案場8月併網，左起ZEN Energy首席績效長Joey Yeo、ZEN Energy客戶執行總經理Jeff Titus、泓德澳洲總經理黃敏良與儲能案場主管。（記者張慧雯攝）泓德能源加速澳洲投資，南澳Templers儲能案場8月併網，左起ZEN Energy首席績效長Joey Yeo、ZEN Energy客戶執行總經理Jeff Titus、泓德澳洲總經理黃敏良與儲能案場主管。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕在天時地利人和的情況下，綠能環保股泓德能源（6873）澳洲總經理黃敏良指出，南澳Templers儲能案場8月併網，另光儲混合案場Solar River已取得關鍵開發許可，預估採購金額達58.45億元台幣（約2.9億澳幣），雙雙可挹注營收獲利。

黃敏良表示，泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy合資設立的投資平台ZEBRE，2025年3月通過澳洲外國投資審查委員會（FIRB）核准，正式取得外資合規資格，可持續推動資產拓展與採購規劃，進一步強化在地投資布局，而泓德能源持有ZEBRE平台70%股權，且主責Solar River及其他平台持有案場設備採購作業，目前ZEBRE在澳洲的目標開發量達1.4GW，另有近600MW正積極評估中。

澳洲聯邦5月大選由原執政工黨成功連任，政策延續為再生能源市場帶來高度確定性。黃敏良表示，澳洲政府已立法設定2030年再生能源滲透率達82%、溫室氣體減排43%，並以2050年實現淨零排放為目標，形成退出石化燃料與加碼綠電投資的清晰路徑，有助於企業進行長期規劃。搭配「容量投資計畫」（Capacity Investment Scheme）所提供的融資穩定性，以及政府對綠氫、綠氨等替代能源的投入，將推動綠電需求長期成長，也帶動儲能市場的擴大。

除政策利多推動外，澳洲本地電力市場機制成熟，資產具備高度價值變現潛力。澳洲國家電力市場為亞太區最自由化的電力交易平台，涵蓋即時現貨、長期合約、再生能源憑證與金融衍生商品等多層次市場。儲能資產可靈活參與多元交易機制，於價格尖峰時段套利，同時作為電力零售商的避險工具。泓德能源將持續以澳洲、日本為戰略據點，複製成功經驗至其他海外市場，進一步擴大全球營運版圖。

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