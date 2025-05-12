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投信：美股財報顯示 醫療產業較不受景氣影響

2025/05/12 12:56

關稅談判前景未明，但法人仍預期，年底前，美股具有上漲空間。圖為紐約華爾街（記者王孟倫攝）關稅談判前景未明，但法人仍預期，年底前，美股具有上漲空間。圖為紐約華爾街（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信法人表示，美股財報顯示中，在貿易戰與經濟前景不明之下，核心消費與醫療產業較能展現其「防禦特性」。尤其，醫療產業產品需求較不受經濟景氣循環影響，關稅政策引起市場擔憂通膨及經濟衰退，而醫療產業受波動相對較低，增加持有相關產業，在市場波動加大之際，可以發揮較佳緩衝功能。

　儘管在關稅談判前景未明之下，但多家法人機構仍預期，今年年底前，美股具有上漲空間。其中，最具指標的Meta、微軟等科技大廠公布最新財報成績單，不僅繳出亮眼表現，同時擴大相關的資本支出。

　以微軟為例，若與去年相比增速放緩，依舊維持高增長率，緩解市場對AI伺服器疑慮，並且增加AI趨勢的信心，同時吸引資金回流科技股，幫助持續修復市場信心。

　不過，投信法人提醒，由於關稅不確定性仍存在，但緊張情緒降溫，應不及先前恐慌氣氛濃厚，換言之，市場將轉為平靜，回歸基本面。

　對此，永豐投信表示，根據彭博統計，過去15年以來美國若有遭遇到重大股災，例如：美中貿易戰、新冠疫情及通膨升息重大事件，STOXX美國500指數總能收復失土，展現絕佳反撲力道，同時也再創下歷史新高。美國企業不僅掌握主流趨勢題材，成長性更是全球前段班，同時，聚焦市場趨勢動能，建議投資人以定期定額且長期投資美股的方式來應對。

　00858永豐美國大型500股票ETF基金，主要追蹤STOXX美國500指數，STOXX美國500指數是以「市值」進行篩選；也就是說，透過即時納入「真正排行前500大市值」的美股企業，且產業涵蓋範圍和標普500指數一樣廣泛多元，包括科技、金融、民生消費、醫藥、能源等大型美國企業。

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