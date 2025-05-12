才剛繳完牌照稅 房屋稅、綜所稅又來了！小心逾期罰錢

彰化地方稅務局提醒民眾，5月應繳納房屋稅，務必在今年期限內6月2日最後一天前繳納，以免逾期被加徵滯納金。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕繳稅季又來了！4月才剛繳完牌照稅，緊接著5月又要繳房屋稅和個人綜合所得稅，讓不少民眾直呼「兩個月口袋破洞」，繳完該繳的稅款，現金幾乎所剩無幾。

每年5月開徵房屋稅是各地方縣市政府歲入財源之一，連同4月開徵牌照稅，是縣庫大補丸。（記者張聰秋攝）

即便如此，彰化縣地方稅務局仍提醒民眾，務必在期限內準時繳納，以免逾期被加徵滯納金。現在繳稅方式多元，除了可透過銀行、超商或轉帳繳納外，也鼓勵大家多多利用線上e化管道繳稅，讓「網路代替馬路」，既省時又便利。

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4月牌照稅與5月房屋稅由地方開徵，是各地縣市政府歲入財源之一，5月同時還有綜所稅，為中央政府開徵。今年房屋稅最後繳納期限到6月2日，綜所稅因中央政府考量美國啟動對等關稅的經貿政策，今年申報期限延長到6月30日，有兩個月申報期。

彰化縣地方稅務局表示，民眾可透過使用電子支付帳戶轉帳繳納，或線上繳稅網站或手機掃描稅單上的QR Code，這些方法都能輕鬆完成繳稅，省時又免出門。

地方稅務局指出，根據《稅捐稽徵法》規定，若逾期未繳稅，將按滯納金標準加徵，每逾3日加徵1%，最高可達10%。若超過30日仍未繳納，將移送法務部行政執行署所屬分署強制執行。提醒民眾不要拖延繳稅，以免造成不必要的麻煩。

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