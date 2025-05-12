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李嘉誠7折再出清「北京」建案 ! 專家曝「背後盤算」

2025/05/12 15:23

李嘉誠（右）再次7折甩賣北京建案。圖為香港首富李嘉誠與長子李澤鉅（左）（法新社）李嘉誠（右）再次7折甩賣北京建案。圖為香港首富李嘉誠與長子李澤鉅（左）（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠再度出手調降北京建案的價格，據傳是想趕在交付之前，將沒有賣出去的房子全部清掉，市場估算約打了7折。據報導，因先前李嘉誠出售巴拿馬運河港口資產，引發中國媒體口誅筆伐之後，旗下的長江實業在北京開發的住宅項目再度大幅降價促銷，引發市場廣泛關注。

分析師指出，此前李嘉誠在香港、上海、東莞等地多次以折扣出售新房，北京御翠園的7折拋售使其折扣力度與其它城市趨平，標誌著其中國房地產策略的進一步調整。李嘉誠在房地產和海外資產上的一系列動作，展現其在當前經濟環境下加速資產變現、回籠資金的策略。

據報導，香港首富李嘉誠在北京第一個住宅項目「御翠園」，在五一長假時再降價拋售，降幅達約100萬人民幣（約新台幣416.6萬元）。其中，140平方米高層戶型到手價跌破千萬元人民幣，相當於打7折。

業內人士稱，李嘉誠對御翠園「養」地23年，如今以7萬元人民幣（約新台幣29.1萬元）/平方米的均價推案，仍是當初拿地價的40倍，因此，即使李嘉誠降價求售仍能大幅盈利。

據報導，這並非御翠園首次降價。2024年10月底，該項目曾以7.6折推出50套特價房，均價7.6萬元人民幣（約新台幣31萬元）/平方米，低於周邊二手房價格。

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