日本經濟不妙 川普加徵關稅前恐怕就陷停滯

經濟學家預估，日本經濟可能在今年前3個月出現萎縮。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》對經濟學家的調查表示，日本經濟可能在今年前3個月出現萎縮，甚至是在美國關稅措施開始對日本造成嚴重衝擊之前，就已經浮現出經濟潛在的脆弱性。根據經濟學家預估的中位數，經通膨調整後，日本第1季國內生產毛額（GDP）季減0.3％，這是1年以來首次出現單季下滑。

經濟下滑將給日本央行（BOJ，日銀）穩步推進政策正常化的計劃，以及首相石破茂（Shigeru Ishiba）今年夏季選舉的希望蒙上陰影。這也凸顯出日本經濟在受到最大夥伴嚴厲關稅打擊之前就已經面臨疲軟，並增加技術性衰退的可能性。

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即將於週五（16日）公佈的初步GDP數據中，分析人士預估，有幾項因素將發揮作用。他們認為，在上1季進口意外下降帶來提振之後，淨出口將受到龐大的拖累，而通膨加劇，導致消費者支出仍處於停滯狀態。

日本第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）表示，目前日本經濟「沒有引擎推動」，這甚至是在川普加徵關稅之前，新家義貴認為，緊接著將再度出現1季的萎縮。

在沒有太多跡象表明，日本和美國將達成貿易協定的情況下，任何明顯的疲軟都會讓日本決策者更加頭痛。就在美國總統川普宣佈率先與英國達成框架協議之後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上週表示，與日本達成協議需要「大量時間」。

週五的數據也可能支持日銀的觀望立場，本月稍早，日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）領導的委員會表示，實現穩定通膨目標的預期時間將延遲1年，同時將本會計年度的成長預期下調一半，這是自2023年發佈預測以來，最大幅度的下調。

繼5月1日結束的最新政策會議出現鴿派跡象之後，包括高盛（Goldman Sachs）、巴克萊（Barclays）在內的許多日銀觀察人士都延後了對央行下次升息時間點的預測。

瑞銀集團（UBS）首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）預估，日銀可能至少要等到明年才會升息，同時不能排除日銀在年底前將重點轉向降息的可能性。

由於關稅，日本最大的幾家企業開始大幅下調獲利預期，豐田汽車（Toyota）上週公佈財報時表示，本會計年度利潤將比去年降約3分之1。企業利潤下滑將加劇人們對於日本通膨、薪資週期可持續性的擔憂。由於整體生活成本漲幅遠高於日銀的2％目標，過去3年大部份時間實質薪資持續下降，導致消費者支出表現低迷。

足立表示，日本正在經歷自己的停滯性通膨，整體而言，消費者支出還不夠強勁，不足以支撐經濟溫和復甦。受到通膨的部份影響，石破茂的支持率已降至去年10月上任以來最低。任何疲軟的GDP都可能加劇今年夏季國會選舉前有關新經濟方案的政治辯論。

日本內閣府表示，潛在成長率預估為0.6％左右，為7大工業國集團（G7）成員國中最低。即使系統受到很小的衝擊，也會增加經濟萎縮的風險。日本上季出現的經濟萎縮，將是2021年以來第6度萎縮，同期美國則經歷2次萎縮。

新家指出，川普一個人就製造了主要風險，所以如果他改變主意，前景可能發生龐大的變化。但目前很難對經濟狀況感到樂觀，不能否認經濟衰退的可能性。

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