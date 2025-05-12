焦點股》華擎：4月營收超乎預期 股價漲停

華擎受惠於4月營收創下歷史單月新高，超乎市場預期，今日盤中在買盤搶進之下，股價亮起紅燈。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡大廠華擎（3515）受惠於4月營收衝上51.28億元，月增61.3%、年增207.4%，創下歷史單月新高，超乎市場預期，今日盤中在買盤搶進之下，股價亮起紅燈，截至上午10時44分暫報漲停價200元，成交量285張，尚有超過700張漲停委買單尚未成交。

華擎將於5月28日召開年度股東常會，董事長童旭田在此次的營業報告書中表示，AI技術的持續進步，已成為資訊產業不可或缺的技術發展重心，產品、品牌與市場的多元化發展策略，成為公司長期營運發展主軸，儘管今年景氣受地緣政治影響，但仍樂觀看待板卡市場可望持續成長。

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童旭田觀察，目前公司在消費性、商用PC方面正積極開發新硬體和應用，以應對市場需求，其中，集團近年以電競主軸為核心，已穩健成功開拓數個新產品，未來隨著生成式AI 的快速發展，配合已蓬勃發展的雲端應用、邊緣運算技術，將有助於專業使用者、內容創作者等市場需求應用持續成長。

童旭田提到，公司相信透過開拓商用及消費性產品，不但有利於增加新的成長動能，同時能夠降低特定產品線出現的營運波動。2025年全球景氣雖然仍受地緣政策等負面影響，但板卡都將陸續推出新產品，加上 AI 需求帶動下，不論消費型和商用市場都可望持續成長，公司對未來抱持審慎樂觀態度，目標積極為股東創造更高價值。

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