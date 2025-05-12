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台幣匯率飆 蔡宏圖：壽險業風險「尚屬可控」

2025/05/12 10:21

國泰金控董事長蔡宏圖（左三）今日出席台大企業法制創新研究中心揭牌儀式前受訪，台幣猛升，避險成本上升，但尚屬可控。（記者林曉雲攝）國泰金控董事長蔡宏圖（左三）今日出席台大企業法制創新研究中心揭牌儀式前受訪，台幣猛升，避險成本上升，但尚屬可控。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕受美國影響，新台幣匯率2日及5日出現史詩級飆升，亞洲貨幣也跟著走揚，震撼市場。國泰金控董事長蔡宏圖今（12）日受訪表示，台幣長期以來存在波動性，但近期升值速度快，短短幾天升值超過2元，是因為關稅議題引起市場恐慌所導致，台灣壽險業資金多流向國外，長期都有做避險操作，包括傳統避險與信貸避險，受近期升值的影響，成本上升，進出口產業因匯率變動產生營運疑慮，股票市場出現波動，對壽險業而言「尚屬可控」。

蔡宏圖今日出席台灣大學企業法制創新研究中心揭牌儀前受訪表示，台幣在短暫升值後，又回至30元左右，並持續平穩數日，匯率對壽險業雖重要，但其為長期資金操作者，看的是長期趨勢，如果檢視過去的歷史即可知，台幣兌美元過去10多年大致落在 27.5元至30元之間，此次變動仍在合理範圍內，所以對壽險業而言，目前變動尚屬可控，避險操作仍屬必要且常態，匯率短期波動雖使避險費用上升，但為暫時性影響，關稅與美中談判結果仍未明朗，必須持續觀察。

至於美國總統川普政策對台灣的潛在影響，蔡宏圖表示，川普政策屬於全球性壓力，川普推動的關稅與貿易措施主要針對美國自身利益，並非針對台灣，其他國家也同樣受到影響，談判進展仍待觀察，目前川普僅與英國達成初步協議，美中談判若出現具體且規模較大的協議，將對全球市場與匯率帶來明確方向。

此外，蔡宏圖也表示，全球正面臨外匯波動、通貨膨脹、疫情持續擴大等壓力，對壽險業的避險成本造成實質影響，成本增加屬於不可避免的趨勢，截至4月底的公司財務指標，國泰人壽在四月底的結算數據，淨值比達 8％，RBC（資本適足率）超過 300％，整體財務體質仍屬穩健，具備抗壓能力，避險操作為每月常態性作業，成本雖有波動，但有設立準備金作為會計上的風險緩衝，目前所有狀況仍在公司可控範圍內，尚無重大危機。

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