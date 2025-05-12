關稅實施前美企急建庫存 ! 外媒曝 「這1產品」補貨最多高達71％

為因應川普關稅，美企採取不同方法來應對潛在的影響。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自美國川普總統4月2日宣布關稅政策後，美國企業提前進行採購，趕在成本上漲前累積庫存。對於美國企業到底囤積多少物資？對此，德意志銀行查達（Binky Chadha）在一份最新報告指出，大約是3週時間。

數據顯示，美國企業在關稅調漲前爭相進口產品，美國3月貿易逆差擴大至創紀錄的1405億美元（約新台幣4.26兆元）、較上月成長14%。包括藥品、資本設備和機動車輛在內的消費品進口量飆升至創紀錄水平，其中藥品製劑進口量躍升71%、達到504億美元（約新台幣1.52兆元）。

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查達在5月2日出具一份報告稱，今年第1季、尤其是3月份，企業預先採購進口數量激增，但相對於之前每月2750億美元（約新台幣8.33兆元）的進口量，估計過去3個月的超額進口量約為1900億美元（約新台幣5.76兆元），或額外增加約3週。

報告指出，美國企業通常會維持約3個月的庫存。過去10年來，特別是自新冠疫情導致供應鏈中斷後，企業就一直提高緩衝時間，最低水平約為2個月。這意味著，企業最多可以將緩衝時間減少一個月，以期獲得關稅減免。

據報導，根據3月零售銷售報告顯示，美國汽車銷售出現異常飆升，支持消費者提前購買以搶佔關稅的說法。

《彭博》指出，由於美國企業在關稅生效前爭相囤貨，藥品進口量在3月份飆升至歷史新高，引領了進口激增。其中又以藥品、疫苗和血液相關產品的進口增幅最大，凸顯企業確保供應的緊迫性。

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