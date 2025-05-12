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焦點股》必應：4月營收大增 直奔漲停

2025/05/12 09:30

4月營收大增，必應直奔漲停。（資料照）4月營收大增，必應直奔漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股必應（6625）公告4月營收3.04億元，月增71%、年增93.73%；今日股價開盤跳空開高後直衝漲停84.9元，開盤10分鐘成交量已超過700張、漲停委買近200張，不過9:20分左右賣壓出籠，9:23分左右股價來到83.3元、上漲6.1元，漲幅達7.9%，成交量超過1400張。

必應表示，今年除原有巡迴演出場次持續增加，版圖跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲外，更參與包括藝人孫燕姿、王力宏等全新巡迴演出；同時，雙北世界壯年運動會開幕典禮、林俊傑陸續登上台北大巨蛋舞台，再加上五月天25周年巡迴演唱會「5525回到那一天」3場香港站等，下半年參與演出的場次將更豐富。

觀察三大法人動向，外資連買兩天必應超過160張，主力上週五買超27張。法人認為，下半年有五月天演唱會助攻營收動能，今年營運有機會更上一層樓，必應去年每股稅後盈餘（EPS）5.84元，今年下半年加上五月天演唱會加持，獲利可望持續向上。

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