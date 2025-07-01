股匯雙漲！新台幣校正回歸狂飆7.17角，強勢收在29.185元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日大漲近300點，新台幣兌美元匯率同步強勢反彈，一早即完成「校正回歸」，順利收復昨日尾盤遭央行調節的貶幅，終場收在29.185元，單日大升7.17角，匯價結束連2黑，成交量略收斂至20.69億美元。

外匯交易員指出，昨日逢上半年最後一個交易日，央行壓低台幣匯價目的性極強，除盤中實質進場買匯，尾盤更透過作價方式，使新台幣單日重貶7.22角，創下24年單日最大貶幅，收盤價與5月幾乎持平，讓出口商、壽險業財報「不那麼難看」。

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「但今天央行並未完全放手。」交易員表示，由於市場看空美元氣氛濃厚，包括外資、出口商、投信等，幾乎全市場都在拋售美元，央行成為唯一買方，仍不時進場提供美元流動性，惟操作節奏與昨日截然不同，未再刻意壓抑匯價升值。新台幣匯率除一早急升至29.1元價位波動較大外，其餘時間多穩在29.1元至29.2元間。

後續新台幣走勢仍將視國際股匯市表現而定。隨著市場對聯準會獨立性與美國財政赤字疑慮升高，加上降息預期持續發酵，美元走弱趨勢可能延續，亞幣整體偏強，新台幣將重返升值軌道，「再見28字頭只是時間問題。」

此外，市場正密切關注美國與各國關稅談判進展、對等關稅最終稅率，以及本週即將公布的美國就業數據，預料都將牽動後續匯市走勢。

根據央行統計，截至今日下午4時，新台幣單日強升2.46%，一舉收復昨日全部跌幅。美元指數下跌0.53%，日圓升0.73%、新加坡幣升0.26%、人民幣升0.04%，僅韓元小幅走貶0.07%。

台股今日在外資歸隊下，大漲297.7點，收在22553.72點，三大法人合計買超515.78億元。其中，外資買超471.54億元。

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