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竹科管理局局長陳宗權被業界挖角 6月2日閃退

2025/05/12 07:58

竹科管理局局長陳宗權（右）去年7月中旬才就任，時隔僅9個月就傳出被業界挖角，將於6月2日退休。（記者洪友芳攝）竹科管理局局長陳宗權（右）去年7月中旬才就任，時隔僅9個月就傳出被業界挖角，將於6月2日退休。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區局長陳宗權去年7月中旬才上任，但近期驚傳他被企業界挖角，將於6月2日退休，成為竹科有史以來任期最短的局長；據了解，竹科管理局局長可望由現任副局長胡世民升任，這恐將牽動內部新一波人事的調整。

國科會主委吳誠文昨證實陳宗權將退休，他說「純粹是生涯規劃，無關政治」；1966年出生、現年59歲的陳宗權也說「年資+年紀達公務員退休門檻」，「我自願退休」，轉換跑道到朋友投資的公司任職，「這是機會也將是挑戰」。

竹科是全球矚目的科技園區，也是台灣首座科學園區，長期扮演科學園區領頭羊，成立45年以來，歷任局長從何宜慈、李卓顯、薛香川、王弓、黃文雄、李界木、黃得瑞、顏宗明、杜啟祥、王永壯，任期短則1年半、最長達8年，數算下來，現任局長陳宗權任期最短。

陳宗權原任國科會副主委，去年7月因前局長王永壯屆齡退休，在國科會主委吳誠文監交、行政院卓榮泰院長特地到場觀禮之下，他才風光地平調接任竹科管理局局長，沒想到時隔9個月，就傳出異動消息。他在上周內部慶生會中，低調宣布即將退休轉到業界服務，令園區體系人士與部屬感到非常震驚。

據了解，陳宗權是受朋友邀請，將轉到桃園一家生技公司擔任董事長，因離家近、民間企業的薪水又較高，新去處在科學園區之外，不受旋轉門條款限制，加上他公職經歷豐富，並是清大科技管理研究所博士，友人與部屬們得知他將揮別竹科，其實都給予祝福。竹科管理局局長可望由現任副局長胡世民接棒，這恐將牽動內部一波新人事調整。

竹科歷任局長從來未見任內被企業界挖角，並「掛冠而去」，將退休的陳宗權是第一人；業界人士認為，竹科用地飽和，政策逐漸將半導體業重心南移，「竹科光環不再」，近二年，南科營業額已超越竹科，竹科管理局往後可發揮空間有限，才會出現連局長都不眷戀竹科管理局長大位了。

不過，也有業界人士認為，台積電、聯電、聯發科等代表性廠商總部皆位於竹科，且竹科廠商家數達5、6百多家，從業人數逾17萬人，遙遙領先中科、竹科，產業地位仍難被取代。

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