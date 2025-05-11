金融三業對中國曝險部位 今年3月底首跌破9千億大關

根據統計，我金融三業對中國曝險部位， 今年3月底首跌破9千億大關。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕我國金融業對中國曝險，「跌跌不休」！根據金管會統計，截至2025年3月底為止，金融三業（銀行、保險、證期業）對中國曝險金額已跌破9千億大關，降至8945.71億元，創這項統計以來新低；其中，產險業已經連續27個月，曝險部位為「零」。

所謂的「金融三業」，包括：「銀行業」、「保險業」（產、壽險）及「證券期貨業」（券商、期貨、投信）。至於曝險是涵蓋投資、授信及資金拆存。

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首先，就金融三業整體曝險狀況來看，截至今年3月底，對中國曝險為8945.71億元；若較去年3月底，對中曝險金額大減1425.16億元，年減13.7%。

金管會銀行局副局長王允中表示，我對中國曝險金額變化，直接反映政經情勢風險，隨著近年中國地區經濟成長趨緩、債務增加等因素，因此，金融業抱持審慎保守態度。

其中，「銀行業」是對中曝險的最大宗來源。若以今年三月底為例，銀行業對中國曝險為8254.81億元，占整體金融三業的9成2。換言之，銀行業對中曝險的變化，直接主宰金融三業的曝險增減。

其次，銀行業對中國曝險較去年同期大減1273.8億元，年減13.37%。銀行局表示，基於風險考量，金管會也特別針對銀行業設有「對中國曝險法定門檻」，依規定，曝險金額占淨值比重不得超過100%。

根據統計，今年3月底本國銀行對中國曝險占淨值比重．更已經一舉跌破18%大關，降至17.6%，也是金管會公布過最低的數字。

此外，3月底對中曝險占淨值比的前三大銀行，分別是中信銀、凱基銀與永豐銀行，各占淨值比是56.8%、44.4%及38.6%。

由保險業部分，今年3月底，壽險業投資中國有價證券共577億元，年減147億元，減少20%。至於產險業，從2023年1月開始，對中國就沒有任何曝險至今，也就是27個月。

在「證券、期貨、投信」三業方面，根據統計，今年3月底，對中國曝險的水位降至113.9億元，年減4.36億元，曝險占淨值比為1.36%。

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