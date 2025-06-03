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新台幣連3黑 收盤再見「30」字頭

2025/06/03 18:15

新台幣收盤再見「30」字頭。（記者陳梅英攝）新台幣收盤再見「30」字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電股東會釋出正面訊息，帶動台股反彈，以大漲百餘點作收，惟美元小幅反彈，加上央行緊盯外資動向，外資賣股後不敢多做停留，熱錢匯出使台幣貶回30字頭，終場收在30.005元、小貶1.7分，匯價連3黑，成交量略縮至18.35億美元。

台股今天上漲124.22點，收在21126.93點，三大法人合計賣超11.72億元。其中，外資再賣超133.53億元。

匯銀人士指出，新台幣匯價過去3日大致在29、30元附近震盪，今日也不例外，只是震盪幅度縮窄，盤中最高升抵29.95元、最低30.01元，成交量也略為萎縮，市場開始有些觀望，靜待本週美國即將公布的一連串就業數據。

美國上週公布個人消費物價指數（PCE）降溫後，市場重燃聯準會下半年降息預期，若本週就業數據疲弱，預期美元仍有修正壓力，惟川普政府正加快與各國貿易談判，若對等關稅能早一點明朗，將有助於降低市場不確定性。

根據央行統計，美元指數今日小漲0.13%、日圓微幅升值0.06%、台幣小貶0.06%、新幣貶0.12%，韓元與人民幣休市。

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