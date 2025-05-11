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美國首季GDP年減0.3％ 金融人士：非經濟衰退

2025/05/11 19:36

美國總統川普。（路透）美國總統川普。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部經濟分析局（BEA）4月30日公布美國第一季國內生產毛額（GDP）下滑 0.3%，加劇市場對經濟衰退風險的憂慮。金融界人士指出，美國第一季GDP翻黑主因並非經濟衰退，而是美國廠商在預期心理下掀起的囤貨潮所致。

金融界人士指出，GDP計算涵蓋民間消費支出、企業投資支出、政府公共支出、出口減除進口的總計，但觀察美國個人消費支出、企業投資資本支出、政府投資支出仍穩定成長，較大的變動是美國3月的進口暴增，3月貿易逆差達到1405億美元，創下1992年有紀錄以來的單月最大貿易逆差，是讓美國第一季GDP翻黑的主因。

比對時間點，綜觀美國總統川普宣布關稅措施的時間軸，川普4月2日正式宣布對各國啟動對等關稅，但早在2月初川普就簽署對外國徵收對等關稅的備忘錄，3月初陸續有關稅措施的消息流出，當時美國企業考量關稅很可能在日後墊高成本，因此在預期心理下提前拉貨。

觀察亞特蘭大聯邦儲備銀行GDP Now預測第一季GDP的走線，二月下旬都還預估美國第一季GDP成長2.3%，但自3月初起至4月29日的預估都是呈負值。但GDP Now本月初發布美國第2季GDP預測，翻紅成長2.4%，8日發布的最新預測是成長2.3％。

金融界人士認為，川普在4月9日宣布暫緩對部分國家課徵對等關稅，進入90天的豁免談判期，從GDP預測數據也觀察到關稅影響美國企業囤貨潮的情緒趨於平緩。

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