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美國爆發搶銅大戰 溢價飆至2萬、貿易商套利狂歡

2025/05/11 16:38

川普可能對銅開徵進口關稅，美國掀起搶銅狂潮。（路透川普可能對銅開徵進口關稅，美國掀起搶銅狂潮。（路透

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2月下旬宣布可能對銅進口徵收關稅後，美國貿易商隨即上演搶銅大戰，瘋狂將歐洲銅運至美國，4月有超過17萬噸精煉銅運往美國，創2014年有記錄以來新高，還造成倫敦和紐約銅價出現700美元的價差（約台幣2.1萬），為貿易商創造套利機會。

美國總統川普宣布啟動一項調查，考慮是否基於國安對銅進口徵收關稅，導致2月下旬開始爆發銅搶運熱潮，交易商從歐洲及亞洲等市場大量買入銅，運到美國，把握關稅出爐前的套利機會。

根據HIS Markit的高頻航運數據，4月有超過17萬噸精煉銅運往美國，創2014年有記錄以來新高。目前這項數據還須等待美國官方確認。

美國搶銅升溫，使得歐洲銅短缺、價格陷入混亂。根據《金融時報》11日報導，Argus Media的分析師表示，歐洲現貨市場因缺乏可供立即交付的銅而受到打擊，並將歐洲的溢價推升至歷史新高。

Fastmarkets 的數據顯示，4 月底，運往德國的銅溢價升至每噸 250 美元（約台幣7550元），而運往義大利利佛諾（Livorno）和荷蘭鹿特丹的銅溢價，則達到每噸 180 美元（約台幣5436元）。

由於大量庫存流向美國，中國庫存近期也快速下降，而美國的價格和庫存都大幅上漲。倫敦金屬交易所 （LME） 上週五（9日）的銅價約為每噸 9400 美元（約台幣28.4萬），比美國紐約商品交易所 （Comex） 的銅價每噸便宜約 700 美元。

歐洲銅業集團Aurubis 說，倫敦和紐約之間的價格扭曲創造套利機會，交易商在亞洲和歐洲購買較便宜的銅，然後在美國以溢價出售。

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