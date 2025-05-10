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台灣隱形眼鏡大廠驚傳倒閉！加美光學聲明：虧損到無法營業

2025/05/10 15:04

台灣隱形眼鏡製造商「加美光學」驚傳倒閉。（圖擷取自加美光學官網）台灣隱形眼鏡製造商「加美光學」驚傳倒閉。（圖擷取自加美光學官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣大型隱形眼鏡製造商之一的「加美光學」（CAMAX），在近日突傳倒閉，引發市場關注。根據網友貼出加美光學在5月5日所發出的聲明書，加美光學自稱因持續虧損，導致無法營業，董事會也決議自即日起向主管機關申請暫停所有營業。

聲明中指出，加美光學曾於今年4月18日及5月2日兩度召開股東臨時會議，但因未達足額股份數出席，而未能通過解散議案，最終由股東依公司法向法院訴請裁定解散，避免虧損進一步擴大，並依法遵循法院裁定解散案。

此外，聲明也提到，加美光學將妥善處理合作客戶的權益，並分階段進行相關事宜。第一階段包括公司將無條件退還未出貨訂單所收取的預付款項，並不會向合作銀行請求兌現114年5月31日以後到期、尚未兌現的票據；第二階段則針對客戶與公司間的帳款進行清算，包括所有未出貨部分與尚未結清的應收應付款，承諾盡一切誠意努力解決與客戶間往來相關問題。

另外也有網友在Dcard揭露，指控加美光學疑似惡意資遣，還不支付員工薪水，有自稱員工的網友指出，加美光學4月初相繼以召開股東會為理由，通知員工休假，並告知為公假，後來在5月公告大量資遣員工，且發信通知預期無法支付月薪、資遣費，而4月份的薪水，也沒有在5月5日確實支付。

有消息稱，加美光學4月初就陸續通知不出貨，一些藥妝店已把加美光學的商品下架，而加美光學也把臉書粉專關閉、官方網站不再更新，Google地圖則顯示加美光學狀態為「永久歇業」。

加美光學成立於1985 年，已有逾30年的製造隱形眼鏡經驗，主要業務為設計、製造、進口及銷售隱形眼鏡及相關產品，目前設有竹南和花蓮隱形眼鏡製造廠。

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