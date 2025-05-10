不是黃金！美股反彈恐告終 美銀專家建議投資「這項資產」

美國銀行策略師哈內特最近指出，美股近期的強勁反彈可能已經告一段落。示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行（Bank of America）策略師哈內特（Michael Hartnett）最近指出，儘管美國朝貿易談判邁出步伐，但美股近期的強勁反彈可能已經告一段落。他並建議投資人選擇債券，而不是股票。

《彭博》報導，哈內特在最新報告中指出，美股在第2季因市場對關稅下調預期而「合理」反彈，但後續漲勢恐怕難以延續。他認為，投資人多半是「買在預期，賣在事實」，因此預計美股已沒有進一步上漲空間。

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自美國總統川普4月9日宣布部分關稅暫緩執行以來，標普500指數已大漲14%，但今年至今仍下跌3.7%，表現落後其他國際市場。過去幾週，華府在全球貿易議題上的態度也變得更為溫和，並考慮在本週末與中國的會談中大幅降低關稅。

此外，川普週四也宣布與英國達成一項貿易框架協議，稱其是「突破性」成果。

展望2025年，哈內特建議投資人選擇債券，而不是股票；在股票方面，他更偏好國際市場而非美國股市。他在5月8日的報告中指出，相較於非美國市場，美股目前處於結構性熊市的後期階段。

資金流向也呼應了哈內特的觀點。根據美銀引用EPFR Global的數據，過去4週投資人從美股市場撤出約248億美元資金，為近2年來最大單月流出金額。

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