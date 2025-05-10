「輝達台灣總部」選址揭曉？黃仁勳傳下週要來台灣 時間、地點曝光

市場傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週抵台。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下週抵達台灣，19日在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講，21日和媒體進行問答，而大家關注的輝達台北總部選址，屆時黃仁勳可能會一併給出明確說法。

經濟部長郭智輝年初曾透露，黃仁勳有說今年回台參加展時電腦展時，就會公布總部地點。因此根據多家媒體報導推測，黃仁勳可能會在COMPUTEX 2025主題演講中提及此事。

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綜合媒體報導，據傳黃仁勳將在5月12日抵台，預計此趟台灣行將待超過一週，除19日在COMPUTEX 2025的主題演講外，這趟台灣行還會拜訪台灣供應鏈大廠，不過此說法尚未獲輝達證實。

另外年初時，黃仁勳曾在美國消費性電子展（CES）記者會中透露，他將會在COMPUTEX 2025宣布「一些事情」。針對此話，當時各界推測可能與「輝達海外總部選址」有關，不過他始終保持神祕，僅以「會是驚喜」作為回應。

今年的COMPUTEX 2025將於5月20日至23日在台北舉行，預計有超過1400家企業參與。

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