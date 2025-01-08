輝達台灣總部落腳地 郭智輝：黃仁勳5月在COMPUTEX宣布

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝今天在立法院經委會備詢，會前受訪被問到輝達在台總部地點，郭智輝表示，輝達創辦人黃仁勳稍早在美國CES（美國消費性電子展）透露，會在今年COMPUTEX宣布好消息。

台北市立第一殯儀館距離松山機場只要三分鐘車程，於去年12月拆除，傳出輝達海外總部相中該地，當地里長也證實，有人來問地，表示有意興建AI園區。

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黃仁勳今在美國被台灣媒體詢問，他表示並不知道。郭智輝也說，黃仁勳在今年電腦展就會宣布哪裡作為他們（輝達）的總部。

另外，關於經濟部次長陸續退休，郭智輝強調，次長都是年紀到（應為年資已滿），經濟部原本都是請次長留下幫忙，但次長們有自己的人生規劃，也必須同意他們展開第二人生。至於接替人選，都有在準備，只要確定就會正式公告。

郭智輝也被問及台電撥補預算卡關，目前累虧已來到4076億元，郭智輝強調，台電要爭取千億元撥補，是彌補過去度一班民生電價撥補，沒有這筆預算，台電財務就不會太好看，要繼續借錢。至於協和四接又被環團抗議，他表示，會請台電持續與環評委員溝通。

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