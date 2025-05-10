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美中關稅談判在即！道瓊跌119點 台積電ADR收高

2025/05/10 05:35

週五美股漲跌互現。（歐新社）週五美股漲跌互現。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中兩國將於週末於瑞士舉行貿易談判，週五美股收盤互有漲跌，道瓊工業指數下跌119.07點或0.29%，標普500指數小跌0.07%，那斯達克指數持平，費城半導體指數上漲0.81%，台積電ADR漲幅0.74%，收在176.52美元。

綜合外媒報導，美中兩國的代表將於週末在瑞士會面討論關稅問題。投資人希望這象徵貿易戰朝緩和的方向邁出第一步。儘管許多人認為這次討論還處於初步階段，但川普週四表示，他預計會進行實質會談。

美國總統川普週五表示，北京應該向美國開放市場，對中國商品徵收80%關稅「似乎是正確的」，這是他首次就對中國稅率調整提出具體建議，目前稅率為145%。

本週，標準普爾500指數下跌0.47%，那斯達克指數下跌0.27%，道瓊指數下跌0.16%。自4月2日川普首次宣布對各國徵收關稅以來，市場一直動盪，但股市已反彈至接近關稅宣布前的水準，部分原因是企業盈利穩健。截至週五公佈業績的450家標普500指數公司中，約有76%的業績超出分析師預期。但由於貿易環境的不確定性，許多公司也下調或撤回預測。

道瓊工業指數下跌119.07點或0.29%，收在41249.38點。

標準普爾500指數下跌4.03點或0.07%，收在5659.91點。

那斯達克指數上漲0.78點或0%，收在17928.92點。

費城半導體指數上漲36.06點或0.81%，收在4466.500點。

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