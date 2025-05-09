求職者快學起來！重量級人資長傾囊相授面試必問「此」問題

埃森哲人資長貝蒂表示，在面試中，他最喜歡問的第1個問題是「你最近學到了什麼？」招募活動示意圖。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕求職者在面試時，應做好那些準備，才能從容應對面試官一系列的提問呢？全球最大管理諮詢公司埃森哲首席領導和人資長貝蒂 （Angela Beatty）表示，他喜歡看到應徵者天生的好奇心和對知識的渴望，因此在面試中，他最喜歡問的第1個問題是“你最近學到了什麼？”

CNBC報導，貝蒂指出，當求職者來面試時，他希望看到他們已經做好了準備，至於最擔心的問題是發現自己對所面試的職位一無所知。

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因此，他喜歡看到應徵者天生的好奇心和對知識的渴望，這就是為什麼她在採訪中喜歡問的第1個問題是“你最近學到了什麼？”

他進一步指出，學習是職場成長的關鍵，尤其是在許多工作方式被顛覆的時代。

貝蒂表示，生成式人工智慧“在某種程度上賦予了我們人類超能力”，並補充道，“很難想像有哪個工作或地方我們不會用到它。”

這就是為什麼渴望學習如此重要。

他說，那些不斷學習的人可以接受挑戰，弄清楚這項新技術的工作原理，並在使用和工作方面做得更好。這一特徵預示著隨著公司和行業採用人工智慧，未來可能會取得成功。

當貝蒂詢問人們學到了什麼時，她並不是在尋找他們好奇心所體現的任何特定領域，他說，重點不在於看這種特質在工作場所如何發揮作用，而是看應徵者「是否具有學習的心態和好奇心」。

在這個瞬息萬變的時代，自然而然地渴望獲得新技能和知識是「最重要的事情」。

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