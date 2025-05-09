國假增4+1 工商團體大老憂:放假1天影響產值300億

立法院院會今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假；中小企業總會理事長李育家表示，全國放假一天產值影響約300億元，過去為了修正《勞動基準法》，協商後取消7天假，現在又增回5天放假日，且有些國定假日，民眾可能也不記得紀念日名稱，工商協進會等呼籲政府應有相關配套，維持產業競爭力。

李育家無奈指出，法案已經三讀，有意見也改變不了，他強調，目前外在整體經濟景氣不明朗，有對等關稅、匯率等衝擊，這對原本規模較小的中小企業而言，放假日增加、人力就要調整，絕對是營運壓力。

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工總也表達憂心，川普關稅議題已讓企業營運風險增加，國定假日增加多少會衝擊廠商營運，尤其近幾年電費、人力等成本都是逐年向上增加，會影響到產業競爭力。

工商協進會表示，理解社會對提升國人休假權益、平衡工作與生活期待，但本次修法大幅增加國定假日天數，對國內依賴排班、趕工訂單或面臨國際競爭的製造業、服務業及眾多中小企業，帶來營運成本增加與生產排程調整挑戰。

工商協進會指出，增加國定假日意味企業需支付更高的加班費用、調整人力配置，這對企業的成本結構造成壓力，尤其在當前全球經濟情勢不明朗、產業競爭激烈之際，額外成本負擔恐削弱企業的競爭力、應變彈性。

工商業團體也呼籲政府相關部會，應提供必要配套措施，協助企業順利因應。例如，提供因應人力成本增加的租稅優惠或補助方案、加強產業轉型輔導、簡化排班與加班規定解釋與適用，以及協助企業更有效率地管理人力資源等，以降低修法對企業營運的衝擊，維護台灣產業的永續經營與競爭力。

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