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上銀法說會聚焦AI機器人 人形機器人尚無法取代專用型

2025/05/09 17:22

上銀董事長卓文恒。（記者林菁樺攝，資料照）上銀董事長卓文恒。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕傳動元件大廠上銀（2049）今天（9日）召開法說會，董事長卓文恒指出，受惠半導體建廠熱絡，晶圓機器人等產品今年持續成長，不過，目前景氣變動因素多，客戶多是下短、急單，各產品訂單能見度約2到2.5個月不等，上銀也加班生產、去化訂單。

法人相當關切AI機器人話題，卓文恒在法說會上也花大篇幅時間談論，他認為，AI人形機器人要進入商業化、規模經濟，還需要一段時間，至少三年內從效率、成長上分析，AI人形機器人尚無法取代專用型或工業型機器人。

他指出，外界評估AI機器人成本需要五萬美元，但卓文恒以機器人四大家族機械手臂，兩隻就要價新台幣1百萬元，加上有其他零組件、晶片控制、電池等推測，成本應比五萬美元還要高。

而上銀與物流、焊接、農用專用型機器人都有接觸，與美系業者合作的倉儲物流應用AI機器人目前測試順利，廠商本月也有拜訪上銀，目前進度順利，若如預期最快在今年底小批量產；卓文恒透露，機器人相關產品佔上銀營收比重也持續成長，從去年第四季的7%成長到今年第一季來到9%，成長動能來自半導體熱絡，晶圓機器人等訂單穩定成長。

針對近期匯率衝擊，卓文恒指出，公司以跨境採購材料讓匯率對沖、子公司就地生產並提升附加價值、財務操作透過遠期外匯等避免匯兌損失。他說，雖然無法完全COVER掉，但可以減輕新台幣升值影響。

關於對等關稅議題，卓文恒表示，上銀銷售美國、北美地區，約占5%，直接影響不大，不過美國是台灣機械第一大外銷市場、工具機第二大市場，若是出口衰退，零組件也會連帶受影響，而要維持市場競爭力，上銀還是有條件能吸收關稅，去年兩岸ECFA機械等產品不再有優惠，上銀也是吸收6到8%，目前上銀產品也沒有調升或調降計畫。

有關資本支出，卓文恒說明，近年維持30-35億元不等，但隨著日本廠、台灣擴廠、義大利新廠陸續完成，今年資本支出會比前幾年少，未來則看全球經貿變化再調整。

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