原相：Q2遊戲機出貨估持平

因任天堂新款Switch2拉貨，加上電競滑鼠需求佳，原相首季表現優於預期。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計原相（3227）今日召開法人說明會，宣受惠遊戲機客戶需求強勁，加上電競滑鼠需求佳，首季營運表現優於預期，展望第二季，原相預計營運將與第一季持平，但因新台幣近期急升，若以新台幣30-31元兌1美元計算，營收恐有季減壓力。

原相表示，第二季滑鼠產品線仍將是營收主力，比重達65%，電競滑鼠比重持續提升，遊戲機相關產品在第一季比重為11%，預計第二季保持在10%左右，其他產品線則與第一季持平，比重約24%。

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原相指出，若不考慮匯率變動，以美元計價，第二季營收與第一季持平，但由於近期新台幣升值，若以新台幣30-31元兌1美元計算，將對新台幣計價營收形成壓力，進而產生季減風險，所幸因電競滑鼠比重提升，產品組合略為優化，雖匯率波動可能對毛利率產生不利影響，但整體毛利率預計可保持穩定。

原相首季合併營收23.48億元，毛利率為62.1%，營業利益率為22.5%，單季稅後盈餘為5.38億元，每股盈餘（EPS）為3.74元。

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