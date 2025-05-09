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南寶首季EPS達6.05元 毛利率、營利率創同期新高

2025/05/09 15:42

南寶首季EPS達6.05元。（資料照）南寶首季EPS達6.05元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股南寶（4766）今（9）日公告首季財報，第一季稅後淨利7.29億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.05元。在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季毛利率34.4%，較去年同期提升1.2個百分點，創下歷史新高，營業利益率16.4%，較去年同期增加1個百分點，也創下同期新高；同時，展望2025年，在持續投入研發與耕耘客戶下，營收目標繼續挑戰歷史新高。

南寶分析，由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，首季營收55.5億元、年增11.3%。第一季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增8.4%，佔首季營收比重71%，建材與塗料業務在併入允德實業營收及持續耕耘下年增率達15.7%，佔營收比重25%。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收，期待持續達成優於產業成長的目標；至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長。

南寶指出，將持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果，此外，也著重高毛利產品，調整產品結構，亦持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。

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