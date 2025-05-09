Uber Eats首度公開外送員時薪270元 工會：不符合實情

Uber Eats委託第三方調查的報告指出，外送員送單期間平均每小時淨收入為新台幣270元。（圖為業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕隨著台灣零工經濟日益普及，外送工作已成為許多人提升收入的另類選擇。Uber Eats今天發布第三方調研公司調查的外送夥伴收入與自由彈性報告，結果顯示，Uber Eats外送員送單期間平均每小時淨收入為新台幣270元。但全國外送產業工會抨擊，該調查計算工時的方式，並未列入「備勤時間」，導致結果不符合實情。

這份報告由Uber Eats委託全球調研公司Mandala完成，分析外送員透過Uber Eats平台賺取收入的統計數據，從2024年至少完成一趟外送行程的夥伴中隨機抽樣1.5萬名統計而成。報告採用「送單期間」衡量每小時收入，計算方式從接受訂單開始，到成功完成外送為止。

請繼續往下閱讀...

報告指出，除了平均每小時淨收入新台幣270元以外，收入前25%的外送合作夥伴平均每小時淨收入為312元，收入後25%平均每小時淨收入仍有新台幣224元。

根據報告，94%的外送夥伴重視平台提供工作的高度彈性，每3位外送夥伴中，有2位每週送單期間少於或等於10小時。儘管投入的時數不多，多數（76%）外送合作夥伴仍選擇在兩天以上完成，顯示外送工作的彈性。有45%的外送夥伴表示，因為平台的承攬工作具高度彈性，他們能花更多時間陪伴家人或朋友。

報告指出，為了提升自身收入，23%外送夥伴同時在多個外送平台接單，此外，超過一半（60%）的外送合作夥伴有其他工作，並將Uber Eats當作補充收入來源，而另外接近4成的受訪者則運用不同外送平台作主要收入來源，顯示大多數外送合作夥伴充分利用平台的彈性，在傳統工作之餘賺取額外收入。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「Uber Eats平台上的外送合作夥伴，有的是辛勤照顧孩子的爸媽、有的是用功讀書的大學生，也有一邊創業、一邊外送的夢想實踐家，每個人都有自己想完成的生活目標和需要扛起的責任。Uber Eats 的自由彈性工作模式，讓他們可以自由安排時間，兼顧賺取收入和生活平衡。今天的公告，就是希望回應外送合作夥伴對收入透明化的期待，所以這次我們以『透明』為出發點，首度對外公開透過平台賺取的收入相關數據。」

然而，Uber Eats的報告引發部分工會強烈反彈。全國外送產業工會表示，此一調查明顯完全不符合實情，外送平台這種以偏概全的不實調查，蒙蔽國人對事實的認知，恐進一步戕害外送員權益。

工會指出，首先，報告中的外送員時薪計算，並未列入「備勤時間」，備勤時間城鄉差距相當大，都會區備勤時間可能相對短，然而非都會區很可能數個小時才能接到1單，且因派單後須在20至30秒內接單，否則便會錯過，因此必須全神專注手機，很難進行其他工作與休息，此一明顯落差在報告中完全忽視。

再者，報告中將「基本報酬」與「獎勵費用」混合算出平均收入，完全掩蓋外送平台利用不合理的低車資，強迫外送員必須達成獎勵標準才能讓收入勉強維持。然而獎勵費用若成為收入結構占比非常重的部分，更顯示外送平台刻意剋扣基本報酬的惡劣事實，而且還透過所謂「第三方調查」資料刻意篩選、排除來掩蓋其惡行。

工會強調，外送產業目前已經是民生必需產業的一環，不應由國際外送平台挾著巨大資本做這種似是而非的調查來欺瞞大眾、顛倒黑白。呼籲立法院三個主要黨團正視外送平台在國內失去管控的事實，應該制定一套可長可久的專法，來健全外送產業，守護所有外送產業的從業人員。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法