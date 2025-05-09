中美談判背後原因曝光！路透：中國憂心「2下場」選擇讓步

路透報導，中國官員在私下越來越擔心關稅對經濟的影響，以及孤立的風險，在此擔憂下，因此促成了北京的讓步。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易談判終於要在週六（10日）於瑞士展開，在會談前夕，路透揭露中國決定與就普關稅問題進行談判的關鍵是，在中國內部已發出警訊，即中國企業正在努力避免破產並取代美國市場下，加上隨著中國的貿易夥伴開始與華盛頓進行協議談判，中國官員在私下越來越擔心關稅對經濟的影響，以及孤立的風險，在擔憂下促成了北京的讓步。

官員向路透社表示，這些因素，加上美國的主動接觸和川普言論的緩和，促使北京派出中國經濟「沙皇」何立峰本週末在瑞士與美國同行舉行會談。

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由於中美外交關係的不穩定性，兩國重新接觸變得複雜。

路透報導，3位了解中國政府想法的人士表示，北京方面讓步的主要原因之一是內部發出的信號，即中國企業正在努力避免破產並取代美國市場。

1位官員表示，受到直接影響的產業包括家具、玩具製造業以及紡織業。

美國駐華外交官也一直密切關注中國南方工業中心地帶的工廠倒閉、罷工和失業。

許多分析師下調了對中國2025年經濟成長的預測，投資銀行野村證券警告稱，貿易戰可能導致中國失去多達1600萬個工作機會。

1位官員表示，中國企業難以取代美國市場，因為發展中國家無法購買那麼多產品，對許多企業來說，這是生存威脅，需要在幾天或幾週內解決。

此外，兩位了解北京想法的官員表示，北京擔心，當越南、印度和日本等主要貿易夥伴開始與華盛頓進行談判時，北京將在談判桌上失去一席之地。

中國商務部本週在1份聲明中向與美國談判的國家發出警告：“綏靖政策不能帶來和平，妥協得不到尊重，堅持原則立場、維護公平正義才是維護自身利益的正確途徑。”

2位消息人士向路透社透露，作為對抗美國舉措的一部分，中國將於5月底派總理李強前往馬來西亞，參加與新成立的東南亞和阿拉伯國家集團的峰會。

一位駐北京的地區外交官告訴路透社，中國向東南亞傳遞的訊息是「我們會向你們購買東西」。

在日內瓦，北京似乎抱持著不高的期望，據1位知情人士透露，中國內部已將談判從更高級別降級為僅僅是1次會議，反映出中國認為，在川普和其他美國高級官員數週來不斷發出相互矛盾的信息後，談判將主要是為了了解華盛頓的要求和紅線。

1位官員表示，中國可以利用其廣泛的工具箱，效法亞洲鄰國，購買更多的美國液化天然氣。

談判中也可能包括購買農產品，類似川普第1任期內2019年的「第一階段」協議。當時，北京表示將在兩年內增加購買320億美元的美國農產品。

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