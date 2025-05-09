聯邦銀首家導入網路交易「FIDO驗證」阻盜刷 6月底前10萬持卡人啟用

聯邦銀行宣布，成為首家導入網路交易「FIDO驗證」的銀行， 6月底前將有10萬持卡人啟用（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡盜刷手段不斷推陳出新，有鑑於詐團騙取OTP驗證碼進行盜刷難以阻絕，聯邦銀行宣布啟用生物辨識阻詐，攜手聯合信用卡處理中心（NCCC），成為全國首家正式導入信用卡「3D網路交易FIDO驗證服務」的發卡銀行，該服務甫正式上線，就有數萬持卡人搶先啟用，預估6月前將有10萬卡友使用此服務。

聯邦銀行指出，目前各大發卡行在持卡人進行網路交易時，仍以簡訊寄送OTP（One-Time Password）一次性驗證密碼，做為交易驗證，但可能產生密碼外流遭盜刷、簡訊碼輸錯、甚或出國在外購物收不到驗證碼等狀況。

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聯邦銀行最新導入的「FIDO驗證服務」，是目前保障信用卡安全的最新趨勢，持卡人在聯邦行動銀行APP內自行啟用相關服務後，即可於網路交易時透過指紋、臉部辨識等生物特徵方式快速驗證身分，由本人親自確保每筆消費的扣款金額。

聯邦銀行也同步強化持卡人自主管理功能，提供「線上信用卡個人化管理」兩大服務，已成為金管會建議各家金融機構積極推廣的防詐措施。

第１、持卡人可隨時於聯邦行動銀行APP或New New Bank APP內，線上自行開啟、關閉「國內、外實體卡、非實體卡、行動支付的各項信用卡交易」，只要在APP內關閉交易，就能有效避免因卡片或手機遺失、卡片資料遭不明外流，所發生的冒用風險。

第２、APP內支援持卡人設定「國內、外單筆刷卡金額上限」，可以有效降低信用卡盜刷的財損金額。

對於因個人疏忽不幸遭受詐騙，因此遭信用卡盜刷產生鉅額財損，聯邦銀指出，若經國際組織判定無法向收單機構扣款，且持卡人也無法免責的個案，聯邦銀行自2021年起，推出「信用卡詐騙損失協助專案」，提供「無息分期還款方案」，符合專案資格最高即可申請「30期0利率」分期償還詐騙卡款，為持卡人大幅減輕遭受詐騙所衍生的還款壓力，避免信用受損。

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