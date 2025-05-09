不想被說「死時還很有錢」！比爾蓋茲宣布：20年內捐光全部財產

微軟共同創辦人比爾蓋茲週四（8日）於個人部落格宣布，將在未來20年內捐出幾乎所有個人財產。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）週四（8日）於個人部落格宣布，將在未來20年內捐出幾乎所有個人財產，估計在未來仍可再捐出2000億美元（約6.12兆元新台幣），也將於2045年12月31日關閉其創立的比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）。

現年69歲的比爾蓋茲在文章中表示：「當我過世時，大家或許會說很多關於我的話，但我不希望『他死時還很有錢』是其中之一。」比爾蓋茲強調，現在世界面臨諸多迫切挑戰，「我不該保有那些原本可以用來幫助他人的資源。」

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根據彭博估計，比爾蓋茲目前是全球第5大富豪，身家約1680億美元（約5.14兆元新台幣），在未來20年內捐款2000億美元的承諾，是建立在蓋茲基金會的資產將透過投資而成長的前提，不過還得視通膨與市場表現等因素而定。

蓋茲基金會由比爾蓋茲和前妻梅琳達在2000年共同創立，目前已捐贈超過1000億美元（約3.06兆元新台幣），專注於疾病防治、根除貧窮、氣候變遷、教育普及與醫療資源推動等全球性議題，而在未來20年內捐出幾乎所有個人財產後，比爾蓋茲證實，蓋茲基金會將在2045年底關閉。

比爾蓋茲計劃把蓋茲基金會年度預算，從60億美元（約1836億元新台幣）提升至90億美元（約2754億元新台幣），並列出未來20年的重點目標，包含：進一步降低因可預防原因導致的孕產婦與幼兒死亡率、協助根除小兒麻痺症、瘧疾、麻疹與麥地那龍線蟲病等疾病，以及在非洲資助教育與農業發展，幫助數億人口擺脫貧困。

儘管比爾蓋茲希望蓋茲基金會能達成這些目標，但他也坦言必須務實：「若沒有各國政府的合作，這些進展都難以實現。」

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