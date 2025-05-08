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就安基金挪用爭議後首次通過預算 115年預估支出226億元

2025/05/08 21:49

就業安定基金管理委員會審理預算，115年預估支出226億元。（記者李靚慧攝）就業安定基金管理委員會審理預算，115年預估支出226億元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（8）日召開114次就業安定基金管理委員會，審議通過115年預算，這是在勞動部提出就安基金精進報告後，首度依據精進報告編列的年度預算，明年預估支出226億元、收入252億元，其中64.5%、約145.8億元預算用於「促進國民就業」。

去年勞動部發生就安基金挪用爭議，勞動部在今年一月提出就安基金精進報告，上月中也進行大規模人事異動，發展署署長由黃齡玉陞任，今日召開的就安基金管理委員會，為本屆委員最後一次會議，均由增補的新任委員與會。

發展署署長黃齡玉會後指出，今日最重要的議案，就是通過115年就安基金預算，此次預算首度依據就安基金精進計畫編列，為了達成強化基金管理及審議機制的目標，此次的計畫不分大小，均詳細羅列項目；也針對各個計畫，進行前後年度的比較，可讓委員了解不同年度的執行率，充分揭露數據，獲得委員的肯定。

發展署今日也針對計畫重點進行專案報告，包括115年重點支出編列226億元，主要最大宗支出為「促進國民就業」，占比達64.5％，若以對象區分，「特定對象」就編列184億元，預估收入為252億元。外界關注的廣宣預算，包括媒體政策業務宣導費、推展費均逐條逐項列出。

不過，對比113年度的就安基金預算281.7億元，其中234億元的預算用於「促進國民就業計畫」，比例高達83％，115年的預算數似乎謹慎保守許多。

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