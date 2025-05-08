統一企業Q1每股賺0.91元 略減0.06元

統一企業第一季每股盈餘0.91元。圖為統一董事長羅智先。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業公佈第一季合併營收1692.65億元，較去年同期增加6.6%；稅後淨利51.57億元，較去年同期衰退6.8%，每股盈餘0.91元，較去年同期減少0.06元，主要受外在經濟環境影響，統一證券（2855）等權益法投資獲利大幅減少。

轉投資的統一中控本期淨利人民幣6.02億元，年增31.8%，創同期歷史新高，主要是食品及飲品業績同步增長，帶動毛利提升；統一超商（2912）本期淨利28.96億元，較去年同期略減1.7%，主要為物流建置與海外展店等支出認列，致淨利衰退。

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統一實業（9907）本期淨利6.68億元，較去年同期增加5.15億元，大增336.2%，主要係飲料包裝及鐵產品銷售增加、且鐵產品的售價明顯提升，致本期淨利成長。

台灣神隆（1789）本期淨利0.46億元，較去年同期減少0.94億元，減少67.1%，主要係委託研製業務營收減少，致本期淨利衰退。

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