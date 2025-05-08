統計顯示，市值型指數抗跌能力更勝一籌。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕4月台股出現上沖下洗，不過統計4月加權指數與大型股、中小型股、高股息指數的表現，可看出市值型指數抗跌能力更勝一籌。

統計顯示，大盤4月下跌-2.23%，最大跌幅一度來到-19.1%，同期間台灣50指數僅下跌-1.21%，勝過台灣中型100指數的-3.8%、OTC指數的-4.52%，也優於台灣高股息指數的-2.77%。

請繼續往下閱讀...

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，從今年各月度指數走勢來看，3月台股跌幅最重，單月下跌逾1成，但進入4月盤勢受關稅訊息影響而暴漲暴跌，雖然單月指數跌幅大幅收斂至-2.23%，然不同指數如大型股、中小型股、高股息指數等表現分歧。

她分析，整體來看市值大的大型股因為具財務體質較佳以及議價能力較強之優勢，在行情急跌後出現反彈時，往往能優先吸引資金回補，也因此在這波震盪行情中，大型股指數表現不僅優於中小型股、高股息指數，甚至較加權指數更為抗震。

台股4月上沖下洗，市值型指數最抗跌。（資料來源:Bloomberg）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法