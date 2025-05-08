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華航、波音簽約 斥資近2000億購入10 架客機、4 架貨機

2025/05/08 17:34

華航董事長高星潢（右二）今 （8） 日與波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen（左二）正式簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單，交通部常務次長林國顯（中）見證。（華航提供）華航董事長高星潢（右二）今 （8） 日與波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen（左二）正式簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單，交通部常務次長林國顯（中）見證。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今 （8） 日與波音正式簽署 10 架 777-9 廣體客機及 4 架 777-8F貨機訂單，包含 9 架選購權，新機隊預計自 2030 年起開始交付。華航為首家引進 777X 旗艦機型的國籍航空，華航指出，777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，777-8F貨機搭配現役 777F 強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力。

根據華航之前重訊，將斥資118.56億美元、台幣約3591億元（以今日美元匯率30.29元計算），引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機、4架777-8F貨機，以及斥資約3.904億美元、台幣約118.25億元，購買4具GE9X-105B1A備份發動機、3具XWB-97備份發動機。

今日簽約儀式由華航董事長高星潢和波音市場銷售高級副總裁 Brad McMullen ，於桃園國際機場凱悅酒店共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯蒞臨見證。

高星潢表示，777-9 客機與 777-8F 貨機為波音新一代機型，777-9 客機將成為華航高運量航線主力機型，特別是洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點；延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，並將增設豪華商務艙座位比例，滿足高端市場旅運需求，帶給旅客更為放鬆舒適的感受；777-8F貨機與華航現役 10 架777F 貨機具高度共通性，未來將成為推升華航獲利的重要助力。

華航持續機隊汰舊換新計畫，優化機種結構，777-9 客機擁有更高的天花穹頂設計，更佳的機艙空氣循環系統及動態 LED 情境燈光，以更為寬敞舒適的客艙空間與嶄新設計，全面提升旅客長途飛行的頂級體驗；777-8F貨機與主力 777F 貨機的貨艙規格相同，在管理及調度更具彈性優勢，同時有利貨運人員作業效率，有效降低貨物碰撞風險，助益貨運航網布局，營運航程與貨品酬載的提升，驅策貨運動能。

波音市場銷售高級副總裁 Brad McMullen 則表示，很榮幸與華航近 60 年的合作關係，華航更將成為台灣首家加入 777X 行列的營運業者。777-9 客機的先進技術與設計將為華航旅客打造最佳飛行體驗，而 777-8F 貨機的航程與高效燃油表現，也有助華航於空運市場保持領先。

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