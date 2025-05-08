華通：提前拉貨潮有望延至Q2

華通第二季有望淡季不淡。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球第一大HDI廠華通（2313）今日董事會通過今年第一季財報，單季營收167.3億元，年增7.54％，毛利率17.17%，年增3.04個百分點，稅後純益13.13億元，年增32.28%，每股稅後盈餘（EPS）1.10元，營收及獲利皆創同期歷史次高。觀察近期營運，受惠於客戶積極拉貨，4月營收達65.01億元，創下歷年同期新高，1至4月累計營收也創同期歷史新高。

華通表示，今年第一季HDI消費性電子訂單熱度延續，主要是美系手機、平板電腦及筆電、低軌道衛星LEO產品皆穩定出貨，近期也有觀察到客戶對第二季的消費性產品需求，較往年積極。

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業界人士認為，對等關稅緩徵的提前拉貨潮，有可能延續至第二季，可望提升原本淡季較低的產能利用率、挹注第二季的營運，市場認為，華通今年第二季營運將可延續首季的淡季不淡態勢。

展望今年，法人認為，華通在衛星產業具有先行者優勢又已經在泰國開出產能並加速生產。除了原有衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在近期發射首批低軌道衛星，在新客戶效應加上新產能的加持，預期將再進一步拉高LEO低軌道衛星產品的營收占比，持續優化客戶與產品結構，公司在今年度的整體毛利率令人期待。

目前系統性產品用板例如OAM加速卡、AI伺服器、高階交換器、CPO、光模塊等領域，在資料中心持續建置且算力與傳輸規格加速升級下，PCB 應用皆有升級到高階HDI製程的趨勢。近期華通已正式出貨AI伺服器相關用板，並接獲光通訊客戶800G、1.6T 等中高階產品打樣試產機會，規劃下半年部分台灣廠區及重慶廠區等，將調整為資料中心高階產品的量產先導基地，未來1至3年，將成為公司下一階段成長的新契機。

華通生產基地主要在台灣桃園、中國惠州、重慶地區以及泰國，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

華通泰國廠在今年進入全製程量產，生產衛星產品的HDI硬板，隨著生產良率提升，將進一步將現有產能拉高到每月50萬平方英呎，也規劃將在廠區內再新建廠房，以滿足不同客戶的需求。

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