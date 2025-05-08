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Startup Global Program計畫滿10年 推動上百家國際新創與台合作

2025/05/08 17:07

國發會產業發展處處長蕭振榮表示，「Startup Global Program」啟動滿10年，已有3分之1參與的國際新創團隊與台積電、聯發科、廣達等企業展開實質合作。（圖由國發會提供）國發會產業發展處處長蕭振榮表示，「Startup Global Program」啟動滿10年，已有3分之1參與的國際新創團隊與台積電、聯發科、廣達等企業展開實質合作。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會與時代基金會 Garage+ 自2015年起攜手推動國際新創來台交流計畫「Startup Global Program」，10年來已選出來自30個國家的316家高潛力團隊實地來臺參與，透過媒合會議、展覽與產業交流。最新的2025年春季梯次有18家國際新創獲選，將於5月17日至24日來臺參與媒合與COMPUTEX / InnoVEX活動。

國發會表示，「Startup Global Program」自2015年啟動至今，已吸引來自全球90國、超過3300家科技新創提出申請，並選出來自30個國家、316家高潛力團隊實地來臺參與，並有3分之1參與的團隊與台積公司、聯發科技、廣達電腦等企業展開實質合作。

國發會產業發展處處長蕭振榮表示，「Startup Global Program」能吸引多國創業家前來合作，正是因為臺灣是全球科技業可信賴的供應鏈夥伴，擁有全球領先的半導體產業、靈活的製造能力、穩定的經商環境及高度密集的科技人才，成為許多國際新創試產、合作、進入亞洲市場的關鍵樞紐。

他指出，「Startup Global Program」的精準媒合機制不僅強化國際團隊與在地產業的對接，更建立完整團隊資料庫，提升後續合作機會。

國發會統計，截至目前，已有3分之1團隊與臺灣企業展開實質合作，例如：法國團隊Wise Integration已在台設立公司， 並與台積公司合作開發氮化鎵方案，適用於各種微控制器（MCU）的韌體，並可加速產品上市時程；澳洲團隊Calumino開發熱感應AI模組，獲得奇景光電投資，展現熱成像感測技術潛力；義大利團隊Exein的資安防護解決方案，導入聯發科技旗下晶片平台，預計使聯發科每年出貨數十億顆晶片具備原生資安能力。

國發會表示，為加速推動新創事業發展，國發會與各部會共同合作，透過活絡投資生態系、擴大投資標的、提升創業成功率等策略，積極打造全球共創生態圈。

2025年「Startup Global Program」春季梯次一共有18家國際新創，由全球35國、239家申請團隊中脫穎而出，將於5月17日至24日來臺參與媒合與COMPUTEX / InnoVEX活動；18家國際新創涵蓋領域橫跨AI與數據、ESG、生醫、半導體與智慧製造，團隊來自加拿大、日本、美國、瑞典、英國、韓國、以色列、荷蘭及香港。

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