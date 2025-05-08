廣越全年拚成長 吳朝筆：關稅影響有限 匯率風險可控

廣越董事長吳朝筆看好公司營運成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕羽絨服代工大廠廣越（4438）董事長吳朝筆今日在法說會表示，2025年首季營收約佔全年15%，在歐美品牌大廠強勁拉貨之下，儘管新台幣匯率影響最終結算數字，但受惠於公司總營業額的結構多元，能有效分散單一市場或匯率波動帶來的風險，全年業績仍將呈現年增。

廣越首季營收27.56億元、年增16.4%；毛利率10.2%、年增2.87個百分點，營業淨損收斂至1.18億元，較去年同期虧損減少近4成，顯示本業營運體質穩健改善，然而，由於業外收益較去年同期減少，整體稅後淨損為1.39億元，每股虧損1.26元；今年4月營收10.89 億元、年增12%，累計前4月營收38.46億元、年增15.2%。

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吳朝筆說，廣越中國產能90%業務為中國本地市場，10%出口亞洲（台灣、韓國等），與美國關稅無直接關聯；美國市場佔集團營收33%，其中部分由約旦出口美國，約旦出口美國及北美享免稅，目前有90天（至7月5日）暫時豁免期；越南製品出口美國暫時設定10%關稅，協商後預計維持10%，整體關稅影響可控，且與競爭對手處於同一基準。

吳朝筆提到，大部分品牌客戶並未要求公司分攤關稅，僅有兩家美系中型客戶要求分攤1%、且已談妥，一家美系大型客戶提出分攤3.5%，公司尚未同意、繼續協商，廣越堅持布料廠等T2供應鏈同步分攤，公司承受的關稅比例極小，且僅影響美國線，對整體營運的衝擊非常有限，訂單能見度已看到第3季。

關於近期新台幣匯率暴力升值，吳朝筆強調，公司貨款以美元計價，工廠及原物料支付也多採用美元，其中80%為原物料採購、工廠薪資及代工費，匯率影響可控，預估影響比例約30%，遠低於外界認為的80%或100%，匯率變動雖會影響毛利、獲利表現，但廣越有信心透過提升毛利率、降低營業費用抵消負面因素。

吳朝筆觀察，以2025年來看，最大客戶Adidas訂單數量預計成長5成，出貨到中國、越南等地；第4大客戶mont-bell訂單亦增長5成，主要出口日本、不受關稅影響；The NorthFace與新客戶Lululemon訂單也都增長5成；第3大客戶Patagonia訂單增長5%；Nike訂單增長10%，Under Armour與Arizia則年對年持平；New Balance因去年中國市場採購多，今年業務量衰退3成，為唯一衰退品牌。

吳朝筆指出，廣越近年全面推動「Icebreaking 計畫」，作為企業從擴張導向轉型為資本效率

導向的關鍵策略。該計畫自2023年起於中國廠區導入組織再造、流程優化與自動化升級，在人力僅微幅成長3%的情況下，單位產值提升 38%，未來也預計導入至越南與約旦廠區。目標於未來3年至5年內將營運報酬率提升至 20%，為股東創造穩健成長的長期報酬。

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